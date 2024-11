Daniel Maurate sobre aumento de la RMV: Terminando APEC evaluaremos con la presidenta el tema

En entrevista con RPP, el ministro Daniel Maurate se volvió a referir al aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV). "Hemos terminado el diálogo en el Consejo General del Trabajo, un diálogo respetuoso. No hemos llegado a un acuerdo", señaló.



El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dijo que ahora la propuesta "pasó al Ejecutivo y la presidenta ha recibido a los empleadores y también a los sindicatos. Terminando APEC nos reuniremos con ella para evaluar elevar la RMV", anunció.

MERECEN GANAR MÁS



Maurate Romero no brindó fechas exactas sobre cuándo podría darse el anuncio de la jefa de Estado sobre el tema; sin embargo, el funcionario aceptó que en estos momentos la RMV no es suficiente para los ciudadanos y que "merecen ganar mucho más".



En paralelo, también tiene presente que "un incremento no técnico o no racional, puede impactar en las pequeñas empresas que pagan el sueldo mínimo, porque la gran empresa y la mediana empresa pagan mucho más que el sueldo mínimo".