Dalia Durán regresa a la música: revela que estuvo lejos de los escenarios por las extorsiones

Dalia Durán, conocida por su relación con el cantante John Kelvin, reveló en una entrevista con Trome que se alejó de los escenarios debido a amenazas de extorsión provenientes de bandas criminales y de internos de penales. Tras un tiempo fuera de los medios, la cantante regresa al mundo de la música, enfocada en sacar adelante a su familia y confiando en que la situación se ha calmado.

EXTORSIONES Y AMENAZAS A SU FAMILIA

Durán explicó que la razón de su retiro de los medios y de los escenarios fue el miedo por la seguridad de sus hijos. “Me pedían dinero, cinco y diez mil dólares. Me decían que si no pagaba, les harían daño a mis hijos”, contó en entrevista. La cantante llegó a denunciar estos hechos a las autoridades, aunque asegura que las llamadas de extorsionadores no se detuvieron, lo que la llevó a alejarse de las redes sociales y los eventos públicos.

“La tranquilidad de mi hogar no se compara ni se compra con nada, por más que necesite trabajar”, expresó Durán, quien enfatizó la importancia de proteger a sus pequeños frente a las amenazas.

REGRESO A LOS ESCENARIOS CON CUMBIA Y GIRA INTERNACIONAL

Ahora que la situación está más estable, Durán está lista para retomar su carrera artística y ha anunciado su regreso a los escenarios, interpretando cumbia. “Mi fuerte es la cumbia, y pronto haré un show completo con los temas más pegados”, señaló. Incluso, la cantante ha grabado un tema de cumbia vallenato y planea su lanzamiento en las próximas semanas.

Además, Durán anunció que en enero iniciará una gira internacional en Chile, llevando su música al público extranjero y mostrando su resiliencia ante las adversidades. Con esta decisión, Durán espera no solo retomar su carrera, sino también asegurar el bienestar económico de sus hijos.