Christian Cueva paga S/18 mil de deuda en manutención de sus hijos: ¿por qué dejó de pagar?

Christian Cueva, mediocampista del Cienciano, vuelve a estar en el centro de la polémica tras la confirmación de que llevaba meses sin cumplir con los pagos de manutención para sus hijos. A pesar de las tensiones con Pamela López, madre de los menores, y las acusaciones mutuas, el abogado del futbolista, Henry Graus, aseguró que Cueva ha cumplido con la deuda de 18 mil soles, poniéndose finalmente al día.

MESES DE DEUDA Y TENSIONES FAMILIARES

El pasado 30 de octubre, el abogado de Christian Cueva se presentó en el programa “Amor y Fuego” para aclarar la situación. Inicialmente, el letrado negó el atraso en los pagos, pero en un giro inesperado, acabó reconociendo que el futbolista había dejado de cumplir con la manutención durante varios meses, lo cual fue subsanado recientemente gracias a un pago realizado al recibir su salario de Cienciano.

En cuanto al retraso, el abogado explicó que Cueva atravesó un período de inestabilidad laboral, argumento que generó críticas entre los usuarios, quienes cuestionaron la responsabilidad del futbolista en mantener una estabilidad económica para sus hijos, dada su carrera como profesional.

¿CÓMO AFECTÓ ESTO LA RELACIÓN CON PAMELA LÓPEZ?

Los conflictos entre Cueva y Pamela López no son nuevos, y la reciente situación económica no hizo sino agudizar la tensión. Las declaraciones del abogado no solo revelaron el atraso en la manutención, sino que también confirmaron la existencia de conflictos por presuntos episodios de agresión entre ambos. Esta situación ha provocado una serie de reacciones, tanto en redes sociales como en el entorno mediático, donde se ha cuestionado la responsabilidad del jugador.

Finalmente, el abogado mencionó que Cueva ha hecho esfuerzos adicionales, cubriendo otros gastos como el colegio y servicios de ayuda en el hogar, para cumplir con sus obligaciones, y afirmó que el jugador “está comprometido con el bienestar de sus hijos.”