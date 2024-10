“Días Que No Vuelven”: la campaña que da a conocer los derechos de los pacientes oncológicos

Por un Perú sin Cáncer, institución que busca generar conciencia sobre la enfermedad oncológica en la población, lanza la campaña “Días Que No Vuelven”, que busca educar a la sociedad sobre cuáles son los derechos que tienen los peruanos como usuarios de servicios de salud públicos y privados, y los mecanismos que pueden activar para hacer valer sus derechos.

“Días que no vuelven" muestra las dificultades y trabas que los pacientes oncológicos deben enfrentar en los establecimientos de salud para poder recibir atención y tratamiento oportuno, lo cual muchas veces no ocurre y brinda información sobre cómo los pacientes y/o sus familiares pueden hacer valer sus derechos”, señala Gianina Orellana, Presidenta y Fundadora de Por un Perú sin Cáncer.

DESAFÍOS COTIDIANOS DE PACIENTES

Esta iniciativa pone de relieve los desafíos cotidianos que enfrentan los pacientes en los centros de salud, quienes a menudo se encuentran con respuestas frustrantes como: "No tenemos citas, regrese el próximo mes", "No tenemos medicinas para su tratamiento", o "Si tu aseguradora desconoce tus tratamientos oncológicos". Estas situaciones no solo afectan la salud física de los pacientes, sino también su bienestar emocional y el de sus familias.

¿DÓNDE ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN SOBRE INICIATIVA?

Para aquellos que han escuchado alguna de estas respuestas, Por Un Perú Sin Cáncer pone a disposición su web www.diasquenovuelven.com, un espacio donde los usuarios podrán encontrar información detallada sobre cómo afrontar estas situaciones a través de un reclamo o denuncia. Además, se proporcionarán recursos para que los pacientes conozcan más sobre sus derechos y las acciones que pueden tomar para asegurar una atención digna.

Con acciones permanentes, la asociación busca identificar oportunidades de mejora ante los principales desafíos que enfrentan los pacientes, buscando así una atención más justa y accesible. Por Un Perú Sin Cáncer invita a la ciudadanía a unirse a esta causa vital, informándose y compartiendo esta valiosa información con quienes puedan necesitarla.