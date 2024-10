‘Diealis’ acepta agresión contra su expareja: “La violenté psicológica y físicamente”

Tras la denuncia de Alexandra Albarracín contra Diego Marcelino Aliaga Huamán, mejor conocido en TikTok como ‘Diealis’, por agresión. El streamer compartió un video en sus plataformas digitales afirmando que arremetió contra su expareja.

“Mi nombre es Diego Aliaga y he tenido una relación con Alexandra Albarracín. Todo este tiempo en la relación yo me he portado muy mal, la he violentado física y psicológicamente”, se le escucha diciendo en la grabación.

Presuntamente, ‘Diealis’ también es señalado por haber maltrato a otra exnovia identificada como Mafer Cabrera. De acuerdo a la información compartida por la hermana de Mafer, el streamer tuvo muchos episodios violentos con su pariente.

'DIEALIS' Y LOS INVITADOS EN SUS VIDEOS

Diego Aliaga es un joven que ha visto una fuente de ingreso las plataformas digitales. En una entrevista, reveló que estaría ganando cerca de S/50 mil mensuales. Entre las personas invitadas a sus videos estuvieron Aida Martínez, Jossmery Toledo, Shirley Arica y muchas personalidades más de la farándula peruana.