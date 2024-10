Juan Santiváñez sobre anunciado paro durante APEC: No perjudica a un Gobierno, sino un país

El ministro Juan Santiváñez cuestionó el paro anunciado por los transportistas para el 13,14 y 15 de noviembre, en el marco de la Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asía-Pacífico (APEC), en protesta por el aumento de la inseguridad ciudadana.

“No solamente estamos hablando que van a llegar a nuestro país representantes y presidentes de las economías más importantes, sino que también están viniendo países que están contribuyendo con el Perú y la seguridad ciudadana”, comentó el titular del Interior en entrevista con RPP.

NINGÚN DESBORDE

Santiváñez Antúnez dijo también que, si por esos días se presenta una situación que puede afectar al país actuarán conforme a ley, aunque no especificó qué clase de acciones adoptarán. Recordó que por esas fechas los ojos del mundo estarán puestos en el Perú.

“Esperamos que no exista ningún desborde de ninguna decisión que pueda perjudicar al país. No estamos hablando de perjudicar a un Gobierno, sino un país (…) no se puede permitir en base a un discurso que pretende ser social (…) se perjudique el futuro del Perú”, manifestó categórico.