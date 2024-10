Iván Quispe Palomino denuncia presiones de la PNP para aceptar identidad falsa

Iván Quispe Palomino, denunció públicamente que fue detenido de forma arbitraria por la Policía Nacional del Perú (PNP) el pasado 16 de octubre. Según relató, pasó 48 horas bajo custodia policial en San Juan de Lurigancho tras haber sido confundido.

Durante el operativo, asegura que fue presionado para admitir una identidad falsa, en lo que describió como un acto de “secuestro y presión”. Esta denuncia ha generado un gran revuelo, especialmente tras la presentación de una querella por difamación contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

En declaraciones a Exitosa, Quispe Palomino detalló que su detención fue irregular y que incluso fue fotografiado sin autorización mientras hacía cola en la estación del tren.

Posteriormente, en el momento de su intervención, los agentes le solicitaron su documento de identidad. “Al cabo de unos 10 minutos, ya estaban ahí un comandante y un coronel; todo parecía estar planificado, no fue una intervención espontánea”, afirmó Quispe, quien también comentó que, en el transcurso de su detención, fue acusado de mentir sobre su identidad.

El ciudadano afectado exigió una disculpa pública tanto del ministro del Interior como del presidente del Consejo de Ministros, alegando que ha sido víctima de discriminación y abuso de autoridad. “Esta discriminación no solo me afecta a mí, sino también a mi familia y mi entorno. Se han vulnerado mis derechos y he sido tratado como un delincuente”, subrayó.

DETALLES DE LA DETENCIÓN

Quispe también reveló detalles de su traslado a la comisaría de Huayrona, donde afirma que le insistieron en que admitiera ser otra persona y que el DNI que portaba no era el suyo. “Me pedían que revelara una supuesta identidad verdadera, afirmando que yo mentía. Fue un proceso en el que buscaron hacerme confesar algo que no era cierto”, afirmó Quispe, quien calificó el trato recibido como un intento de manipulación.