Trabajadores de Petroperú exigen al Gobierno designar nuevo directorio o acatarán paro de 48 horas

Luis Camino, coordinador general de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú, señaló que la empresa lleva más de un mes sin directorio y esta ineficiencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo, hace que los trabajadores convoquen a un paro de 48 horas, si esta situación no se subsana.

"No hay un rumbo definitivo porque no tenemos un directorio (…) Creemos que es un sabotaje a la primera empresa del país. Los trabajadores se cansaron de tanta espera, de que no haya justificación para el nombramiento del directorio, habiendo tantos profesionales que puedan tomar el rumbo de la empresa", dijo.

HUELGA INDEFINIDA

"Estamos advirtiendo que hay un problema en la Petroperú que no se está atendiendo. Estamos llamando a una mesa trabajo, a la presidencia y al premier que nos convoque de manera urgente porque es necesario articular mediante al diálogo cuál es la solución para Petroperú", señaló el dirigente Luis Camino a RPP.



En su comunicado, los trabajadores informaron que le darán un plazo de 72 horas al Gobierno para designar un nuevo directorio y, de no ser acatado su requerimiento, iniciarán un paro de 48 horas previo a la huelga general indefinida. Más de 1,000 empleados se sumarán a la medida de fuerza.