APEC 2024: ¿Qué días serán no laborables y cuáles son las medidas para empresas?

Con motivo de la Cumbre APEC, que se realizará en Lima este noviembre, el Gobierno Peruano declaró los días 14, 15 y 16 como no laborables para los trabajadores de Lima Metropolitana y Callao. Esta medida, establecida a través del Decreto Supremo N° 110-2024-PCM, tiene como objetivo facilitar la organización y movilidad durante la Semana de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Aunque los días no son feriados, ya que no conllevan pago adicional, los trabajadores deberán compensar las horas no trabajadas.

Para el sector público, la compensación debe realizarse en los siguientes quince días hábiles o en un tiempo acordado por la entidad. En el sector privado, los empleadores y trabajadores deben coordinar la recuperación de horas; de no llegar a un acuerdo, el empleador decidirá unilateralmente.

MEDIDAS DE CONTINUIDAD PARA SERVICIOS ESENCIALES

El decreto también establece que algunos servicios deben continuar operando durante los días no laborables. Entre estos servicios esenciales se encuentran los sanitarios, de seguridad, telecomunicaciones, limpieza pública, y expendio de alimentos. También se espera que actividades de gran relevancia en el sector privado, como electricidad y transporte, mantengan su funcionamiento normal, permitiendo así que la infraestructura clave siga activa y operativa.

Para quienes deben trabajar, se recomienda a las empresas coordinar el teletrabajo en las posiciones que lo permitan y comunicar a los empleados involucrados en servicios esenciales su obligación de cumplir con sus labores.

REACCIONES Y OBSERVACIONES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA

Ante esta medida, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación debido al impacto en la productividad y economía del país, que atraviesa un contexto delicado. Según la CCL, cada día no laborado representa una pérdida económica significativa en sectores clave. La entidad ha solicitado al gobierno precisiones en el decreto, como incluir la opción de teletrabajo, reducir las restricciones de tránsito a las zonas de desplazamiento de delegaciones internacionales y permitir que actividades industriales que no pueden detenerse sigan operando.

Asimismo, la CCL ha solicitado que se excluyan las farmacias del decreto para asegurar el acceso a medicamentos y que se aclare que la compensación de horas puede realizarse mediante vacaciones. Estas medidas, asegura la Cámara, ayudarán a reducir el impacto negativo en la economía y facilitarán el equilibrio entre la organización de eventos internacionales y la productividad del país.