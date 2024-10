"La verdad yo cometí ese crimen": delincuente 'Steven' confiesa que mató a policía en Barrios Altos

El pasado 16 de octubre, el policía Renzo López Reyes fue asesinado a balazos en las inmediaciones de las avenidas Huamalíes y Manuel Pardo, en Barrios Altos. El agente se encontraba en dicho sector pues buscaba información sobre un sanguinario extorsionador, informa Trome.

Pero fue baleado por Steven Loayza, delincuente de 26 años conocido como 'Steven'. Este sujeto, que cumple nueve meses de prisión preventiva, aceptó su responsabilidad: "Yo le disparé, pero le disparé por susto, porque pensé que me mataría. Pensé que era un enemigo", dijo.

¿QUIÉN ERES TÚ?

"La verdad, yo cometí ese crimen. Le disparé. No sabía que era policía. Yo estaba esperando al chico que me compraría marihuana. Vi una moto que estaba parada y el chofer me estaba mirando”, situación que lo puso en alerta, pues pensó que sería un sicario de una banda rival.

"Me acerqué a él y le pregunté: '¿Quién eres tú? ¿Por qué me estás mirando? Él no me decía nada' (...) Vi que sacó una pistola. En mi morral también yo cargaba una pistola y le disparé primero", relató el sujeto, quien reiteró que lamentablemente se asustó y disparó por temor.