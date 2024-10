Director de la Defensoría de la PNP: Algunos alcaldes salen a quejarse en lugar de articular con la policía

En entrevista con RPP, Máximo Ramírez, director de la Defensoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), señaló que el estado de emergencia decretado en 14 distritos de Lima y el Callo, está funcionando al permitir que los agentes del orden puedan actuar con mayor rapidez ante un incidente delictivo.

“La declaratoria de emergencia permite a la PNP trabajar de manera inmediata en flagrancia. Si vamos a allanar un domicilio, no podemos hacerlo porque tenemos que esperar una capeta fiscal, en cambio, con la declaratoria de estado de emergencia, si se permite actuar de manera inmediata”, manifestó.

TRABAJO ARTICULADO

Asimismo, el funcionario cuestionó que los alcaldes de algunos distritos de la capital, como San Juan de Lurigancho (SJL), salgan constantemente a la prensa a quejarse que no tienen apoyo de la PNP. Indicó que el trabajo de los burgomaestres es articular con la institución policial por el bien de sus vecinos.

“Pero yo digo ¿qué hacen quejándose cuando ellos tienen que articular con la policía? Si yo me pongo a esperar que venga la policía que me ayude, nunca voy a lograr la tranquilidad de mis ciudadanos. Yo veo que el alcalde de SJL se queja. Ellos entraron como alcaldes no para quejarse, sino para solucionar problemas de sus distritos”, acotó.