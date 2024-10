Premier Adrianzén: En breve se emitirá decreto sobre número de personas que pueden viajar en moto

El premier Gustavo Adrianzén confirmó que el Poder Ejecutivo está trabajando en la regulación sobre el traslado de personas en moto, medio de transporte muy utilizado por delincuentes para cometer sus fechorías en distintos distritos de la capital.

"Estoy en condiciones de informar en breve se dará legislación puntual respecto las motocicletas Y cuántas personas pueden ir en una motocicleta", señaló el jefe de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en conferencia de prensa.

PROBLEMA DE RAÍZ

"Muchos de los crímenes que se cometen en motos lineales, donde uno conduce y el de atrás es el que comete el crimen, el que arrebata el teléfono celular o de alguna manera se baja y arrancha la cartera", agrego Adrianzén Olaya a Canal N.

Al respecto, Ricardo Millones, presidente de la Asociación de Motociclistas del Perú, dijo que no se está atacando el problema de raíz. "El delincuente va a mutar, no va a dejar de ser criminal porque ya no se trasladan dos personas en moto", acotó.