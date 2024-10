Jorge Angulo: excomandante de la PNP denuncia robo de documentos judiciales de su vivienda

En conversación con RPP, el excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Jorge Angulo, denunció que anoche desconocidos ingresaron a robar en su casa, ubicada en Surco. En ese momento todos los integrantes de su familia habían salido.

Señaló que se han llevado "pequeñas cosas de valor", lo que le llama la atención, porque pudieron llevarse los artefactos eléctricos, que no son muchos, pero estaban a la mano, también sustrajeron, sorprendentemente, documentos de sus procesos judiciales.

POLICÍAS ARMADOS

“Para mí es un robo muy extraño. No se han llevado artefactos eléctricos que tenían a la mano, como televisores modernos. Sustrajeron algunos anillos, aretes, mi celular, mi laptop y mis documentos personales de mi proceso que estoy llevando”, dijo Angulo.

“Yo he viajado a provincias, y mi esposa fue donde su madre. Entonces, la casa estaba vacía, lo que hace presumir que mi vivienda está vigilada, porque esperan que yo no esté, y regularmente los policías estamos armados, y no hubiera pasado esto", agregó.