Black Ops 6: El nuevo juego de Call of Duty introduce al primer personaje no binario de la franquicia

La franquicia de videojuegos "Call of Duty" marca un hito con el lanzamiento de "Black Ops 6", al incluir por primera vez a un personaje no binario entre sus operadores.

Esta nueva figura se llama Volta Rossi, y aparece junto a otros nuevos operadores y mapas inéditos que Activision ha desarrollado para su popular modo multijugador. La descripción oficial de Volta Rossi utiliza pronombres neutros, un detalle que busca ampliar la representación de género en el juego.

En “Call of Duty”, los operadores son personajes con habilidades y narrativas propias, disponibles para que los jugadores escojan y controlen. Volta Rossi, en particular, es un especialista en HUMINT (inteligencia humana) y proviene de una familia aristocrática, de la cual se apartó para seguir su propio camino. Aunque Volta no tenga una historia central o un juego propio, su inclusión ha sido vista como un avance importante en la representación y diversidad en la industria de los videojuegos.

¿QUÉ ES NO BINARIO?

El término "no binario" se refiere a una identidad de género que no se ajusta exclusivamente a las categorías masculinas o femeninas tradicionales. Las personas no binarias pueden sentir que su identidad de género combina elementos de ambos géneros, oscila entre ellos, o no se alinea con ninguno.