Susana Saldaña sobre ‘Paro Tributario’ en Gamarra si la criminalidad no cesa: “no es una opción”

En un comunicado publicado por la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, un día antes del paro nacional del 23 de octubre, advierten que, si las autoridades no toman medidas efectivas para hacer frente a la criminalidad, se preparan para iniciar un “Paro Tributario”.

“De continuar tomando medidas que no generan resultados positivos, miles de emprendedores, quienes movemos la economía nacional, nos preparamos para protestas con lo que llamamos 'Paro Tributario'. Es decir, no pagaremos impuestos, hasta tener la certeza de que ese dinero será destinado de manera efectiva y responsable a combatir la delincuencia, que tanto daño nos hace”, se lee.

Como bien se sabe, ayer cientos de comerciantes de Gamarra se sumaron al paro de transportistas ante la alta ola de inseguridad que atraviesa el país, cerrando las puertas de sus establecimientos hasta las 2:00 p.m.

Por otro lado, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Gamarra Perú, se mostró en contra de esta medida, alegando que el pagar impuestos no es algo opcional.

“Las personas que hacen este tipo de anuncios supongo que lo han presentado a sus bases y a sus asociados. Cada uno es responsable de lo que dice. En el caso de nosotros, al menos en el caso de la Asociación Gamarra Perú, nosotros no podríamos enfocar a los empresarios que son formales a dejar de pagar impuestos porque nos convertiríamos en informales”, señaló a RPP, destacando que su obligación pagar impuestos, según las leyes peruanas.

“No es una opción, mi opción democrática es trabajar o no, protestar o no, ese es mi derecho garantizado por la Constitución, pero el tema de pagar impuestos cuando uno decide ser empresario es tu obligación”, agregó, destacando las sanciones que puede haber para los negocios que no cumplan con estos pagos.

CASI UN 90% DE LOS EMPRESARIOS DE GAMARRA HA SIDO VÍCTIMA DE UN DELITO, SEGÚN ENCUESTA

El 87,9 % de los empresarios de este emporio comercial afirmó haber sido víctima de algún tipo de delito en los últimos 12 meses, según la ’I Encuesta de Seguridad Ciudadana Gamarra 2024’.

Además 71,7% de los encuestados afirma haber sido víctima de robo, siendo el delito con mayor incidencia, seguido de la extorsión y las amenazas directas con un 9,1 % cada uno.