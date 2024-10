Paro de Transportistas: Minedu anuncia que clases escolares en Lima Metropolitana serán virtuales

Mediante un comunicado, el Ministerio de Educación anunció este martes 22, que las clases escolares en Lima Metropolitana se llevarán a cabo de forma virtual para el miércoles 23, debido al paro nacional de transportistas convocado para dicha fecha.

En dicho pronunciamiento, el Minedu indicó que esta medida será adoptada con el único objetivo de salvaguardar la integridad de estudiantes, profesores y personal administrativo de las instituciones educativas, privadas y públicas de la capital.

"La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) monitoreará el cumplimiento de esta medida, por lo que exhorta a los directores de las instituciones educativas a adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad plena de la comunidad educativa", señala el comunicado.

"POLITIZACIÓN"

Cabe precisar que el ministro de Educación, Morgan Quero, cuestionó la nueva marcha que se va a realizar y señaló que se ha "politizado" el paro de transportistas y demás gremios de otros rubros.

"Creemos que hay un grupo de transportistas que está haciendo un paro muy politizado, que tiene una agenda política no vinculada a los temas de seguridad (...) rechazamos esa actitud de un paro minoritario de un grupo de transportistas que no está debidamente identificado, habría que rastrear esta asociación de conductores que no tiene una afiliación y una agremiación representativa de todos nuestros conductores", sostuvo en diálogo con RPP.