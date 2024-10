Keiko Fujimori reacciona ante la sentencia de Alejandro Toledo por caso Odebrecht

Durante una reciente entrevista en el programa español Buenos Días Madrid, Keiko Fujimori fue consultada sobre la condena de Alejandro Toledo, el expresidente de la República, sentenciado a 20 años de prisión por colusión y lavado de activos. En respuesta, Fujimori manifestó su postura sobre el caso, enfatizando que no busca politizar la situación, pese a la rivalidad histórica entre ambos.

En su diálogo con el medio español, Keiko Fujimori destacó que Toledo siempre fue un opositor al fujimorismo, pero señaló que esto no influye en su postura respecto a su reciente condena. "Es de público conocimiento que Alejandro Toledo siempre se ha caracterizado por ser un antifujimorista. Pero, en estos momentos yo dejo la división política. No voy a hacer leña al árbol caído", afirmó Fujimori, alejándose de cualquier interpretación política de su declaración.

Asimismo, reconoció que la sentencia de Toledo es el resultado de años de investigaciones, en el marco del caso Odebrecht, que ha implicado a varios expresidentes peruanos.

"NO LE DESEO EL MAL A NADIE"

Keiko Fujimori se mostró cautelosa al comentar sobre el caso, subrayando que, a pesar de las diferencias políticas, no busca aprovecharse de la situación. "No voy a hacer ninguna opinión adicional para que no se malinterprete. No le deseo el mal a nadie, se trate de quién se trate", sentenció, destacando que es una situación triste ver a un exmandatario condenado a prisión.

Como se sabe, Alejandro Toledo fue sentenciado el pasado 21 de octubre de 2024 a 20 años de prisión, tras ser hallado culpable en el caso de la Interoceánica Sur, en el que se comprobó su participación en actos ilícitos vinculados a la constructora Odebrecht. Además de la pena privativa de libertad, Toledo fue sancionado con 242 días de multa y tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.