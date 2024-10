Paro de transportistas: CGTP anuncia que no se sumará a medida de protesta del 23 de octubre

Luis Villanueva Carbajal, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), declaró que las distintas asociaciones que conforman el sindicato no se sumarán al paro de transportistas programado para mañana, miércoles 23 de octubre.

"No apoyamos, pero nos solidarizamos porque entendemos que es una protesta correcta. Porque todos sabemos que la política contra la inseguridad ciudadana, lamentablemente, no está dando buenos resultados", manifestó el líder sindical en entrevista con Canal N.

PLAN EFECTIVO

Anunció que, al día siguiente de la paralización de los transportistas, el 24 de octubre, han convocado a una concentración frente al Campo de Marte en Jesús María, para exigir a los poderes del Estado un trabajo conjunto para combatir la delincuencia.

"Para llamar la atención, no solamente del Ejecutivo, también del Legislativo y Poder Judicial y que de manera unida, trabajen y convoquen al Ministerio Público para diseñar un plan efectivo porque lo que vienen haciendo hasta la fecha no funciona, no pasa nada", agregó.