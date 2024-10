Paro de transportistas: Ministro Demartini dice que medida es "un golpe al desarrollo del país"

En entrevista con RPP, Julio Demartini, titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), cuestionó la paralización que atacarán los gremios de transportistas este miércoles 23 de octubre, ante la ola de inseguridad de la que son víctimas. A dicha medida de fuerza se han sumado otros sectores.

“Toda paralización es un golpe al desarrollo del país. Hay cierto sector que requiere que se fortalezca la seguridad. […] Estamos hablando de los sectores de transporte formal que no van a parar y hay otro sector de transporte informal que dice que sí van a parar. Exhorto a los transportistas informales que lo primero que deberían hacer es formalizarse. Muchas veces la informalidad genera inseguridad”, dijo.

LOS ANARQUISTAS

Asimismo, Demartini Montes exhortó a los distintos gremios, asociaciones y población en general a no parar sus actividades este miércoles 23 por el bien del desarrollo del Perú. Indicó que estas manifestaciones no son beneficiosas, solo le conviene a un grupo de personas que buscan generar el caos en el país.

“El Perú no puede parar. Hay personas que quieren trabajar y que el desarrollo del país depende de la reactivación económica. Estas manifestaciones no ayudan mucho y le hacen el juego a los anarquistas que quieren desorden y problemas permanentes. La seguridad no se va a mejorar de esa manera”, agregó.