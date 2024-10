Dirigente de transportistas ratifica que paro del 23 de octubre no tiene tinte político: Es por la vida

Esta mañana, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, negó que el paro del 23 de octubre tenga algún interés político. Señaló que es un reclamo a la inacción del Estado ante la ola de inseguridad que vive su sector así como todo el país.

"¿Qué esperamos de este Gobierno? Que si no tiene voluntad política de atender a la población en la inseguridad que atravesamos, más allá de que nos pueden cuestionar de este primer paro o segundo paro con que hay tintes políticos, no hay porque aquí no hay formal o informal, es por la vida humana", señaló.

PLAN DE SEGURIDAD

Asimismo, el representante de Anitra, en entrevista con Exitosa, lamentó que el Congreso no derogara la ley sobre el crimen organizado, pese a sus reclamos en anteriores movilizaciones, aseguró que continuarán protestando hasta que el Ejecutivo presente un plan de seguridad efectivo.

"Es un clamor de la población que ve a diario las muertes y toda la ola delictiva y de organizaciones criminales. (...) Nosotros vamos a parar y no solo el 23 de octubre, sino también el 12 de noviembre porque cuanto más paros escalonados hagamos (...) que el Gobierno entienda que pedimos cambios", agregó.