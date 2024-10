Eduardo Arana sobre caso Iván Quispe Palomino: Policía Nacional actuó conforme al protocolo

En entrevista con RPP, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, aseguró que la Policía Nacional actuó conforme al protocolo en la captura equivocada de Iván Quispe Palomino. Destacó que no se puede tomar “con guantes de seda” las intervenciones a requisitoriados y que ellos solo se limitan a ponerlos ante la justicia.

“Hay que tomar en cuenta los antecedentes de esta persona. Considero que el protocolo utilizado por la Policía Nacional se ajusta al trabajo que ellos realizan, cuando les presentan un caso en el que existe una persona con requisitoria pues es evidente que no puede tomar esto con guantes de seda, lo que tiene que hacer es tomar las precauciones y ponerlo ante la justicia”, dijo.

TRABAJO DE LA PNP

Respecto a la posibilidad que el ministro del Interior, Juan Santiváñez, o la Policía Nacional se disculpen con el señor Quispe Palomino por su intervención equivocada, Arana Ysa manifestó que no puede confirmar o negar esa posibilidad, reiterando que la labor de los agentes del orden es detener a los requisitoriados.

“No he dicho esto (que puedan pedir disculpas) ni tampoco aseguro que puedan o no hacerlo. El protocolo de la Policía Nacional del Perú (PNP) es estrictamente cumplido cuando existe una orden de captura o una requisitoria y lo que corresponde en estos casos es ponerlo a disposición del sistema de justicia”, agregó.