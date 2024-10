Fernando Rospigliosi sobre caso Iván Quispe Palomino: Cambiar a ministro Santiváñez sería catastrófico

El legislador Fernando Rospigliosi señaló que el ministro Juan Santiváñez Antúnez cometió "un error garrafal" en el caso de Iván Quispe Palomino, presentarlo como el "número 2 de Sendero Luminoso". Dijo que la permanencia del titular del Interior se podría evaluar cuando pase el evento de la APEC.

"Cometió un error garrafal con este asunto de Quispe Palomino, pero hay voces que están pidiendo su cambio inmediato. Yo creo que eso de ninguna manera debe ocurrir, estando a menos de tres semanas de la APEC (…) sería catastrófico, porque se cambia al ministro, se cambian a los viceministros, se cambia al director de inteligencia", dijo.

FALTA DE LIDERAZGO

Por otro lado, el representante de la bancada de Fuerza Popular también señaló que lamentablemente no hay un verdadero liderazgo en la política de seguridad ciudadana, eso debería a cargo de nuestra jefa de Estado pero no es así.

"No, no hay liderazgo. El liderazgo debería tenerlo el presidente de la República, en este caso la presidenta Dina Boluarte Zegarra, y obviamente no lo tiene. Desgraciadamente, esa es la situación, pero bueno, ya está ahí. Sobre eso, hay poco que hacer", manifestó el parlamentario Rospigliosi Capurro.