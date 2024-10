Rectora de San Marcos tras protestas: La decisión de suspender las elecciones corresponde a la ONPE

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jeri Ramón, declaró corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidir sobre la suspensión de las elecciones de autoridades en la universidad, esto tras una protesta de estudiantes que derivó en enfrentamientos dentro de la ciudad universitaria.

En declaraciones a RPP, Ramón afirmó que la ONPE, en coordinación con el Comité Electoral, es la encargada de determinar si el proceso electoral programado para este viernes se suspende.

"No puedo decir si se suspende o no porque es el Comité Electoral, en coordinación con ONPE, que tiene que tomar esa decisión. Hay alumnos que quieren que se lleve a cabo el proceso electoral, y hay otro grupo que no, ¿cómo los entiendo a ambos?", explicó.

En esa línea, Ramón mencionó que ha oficiado a la Fiscalía de Prevención del Delito, a la Defensoría, a la Contraloría y a la Policía sobre la situación, aunque aclaró que no pidió a la Policía que ingrese al campus universitario para evitar cuestionamientos.

CONVOCARÁN A CONSEJO UNVERSITARIO

Finalmente, anunció que convocará a un Consejo Universitario compuesto por decanos, alumnos, representantes del sindicato de docentes, trabajadores y vicerrectores para discutir el proceso electoral.