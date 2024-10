¿Qué hacer si tu recibo de agua llegó con un monto muy elevado?: Aprende AQUÍ

Cuando tu recibo de agua llega con un monto mucho mayor al habitual, es importante tomar medidas rápidamente. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) recomienda primero revisar las instalaciones internas de tu vivienda en busca de fugas o problemas en las tuberías, tanques y caños. Un desperfecto puede causar un incremento considerable en tu factura.

¿Qué hacer antes de reclamar?

Antes de presentar un reclamo, asegúrate de que no haya fugas en las tuberías, caños o tanques de tu hogar. Estos problemas pueden elevar drásticamente tu consumo de agua y, por ende, el monto de tu recibo. Es importante realizar revisiones periódicas para evitar sorpresas en la facturación.

Si no detectas fallas internas, puedes iniciar un proceso de reclamo ante tu empresa de agua. Este proceso es gratuito y no incluye la política de “paga primero, reclama después”, por lo que no deberás pagar el monto reclamado mientras dure el proceso.

¿Cómo presentar un reclamo ante Sunass?

Para presentar un reclamo por consumo atípico, tienes hasta 60 días después del vencimiento del recibo o 12 meses si ya fue pagado. Puedes hacerlo mediante el formato número 2, en el que se incluirán detalles como el número de suministro y tipo de reclamo. Recuerda solicitar la prueba de contrastación del medidor para verificar su correcto funcionamiento y colaborar con las inspecciones necesarias.

Sunass tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver el reclamo y cinco días adicionales para notificarte. Para más información o consultas, llama al Fono Sunass al 1899, disponible a nivel nacional.