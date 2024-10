Congreso sigue sin aprobar ley que frenará llamadas spam: números desconocidos aumentan temor en ciudadanos

Por: Claudia Huertas Cusipuma ✍️

En Perú, las llamadas spam han sido una constante molestia para los ciudadanos, quienes a diario reciben comunicaciones no solicitadas para ofrecer productos y servicios. Sin embargo, contexto de inseguridad que atraviesa el país ha añadido una capa de temor a este problema. Hoy, los peruanos no solo deben lidiar con números desconocidos que los hacen sentir acosados, sino con la incertidumbre de que detrás de estas llamadas pueda estar un delincuente o extorsionador.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro Especial de Monitoreo del Indecopi (CEMI), publicado en junio por El Comercio, el 39.2% de los habitantes reciben entre 4 y 6 llamadas de números no identificados al día. A su vez, un informe de la compañía Truecaller Insights, difundido por Infobae en julio, indicó que un peruano recibe en promedio 18 comunicaciones spam al día. Esta situación ha llegado a tal punto que ha cambiado los hábitos de las personas con respecto al uso del celular. La creciente cantidad de llamadas no solicitadas ha generado un ambiente de desconfianza, temor y molestia.

Pese a la preocupación generalizada por parte de la ciudadanía, la ley anti-spam, que inicialmente fue aprobada por el Congreso y observada por el Ejecutivo en julio, sigue en espera de una discusión final en el Pleno del Parlamento A pesar de estar en la Orden del Día desde el 3 de septiembre de 2024, no hay certeza sobre cuándo será finalmente tratada.

LEY SIGUE EN ESPERA

El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, el congresista Manuel García (APP), se pronunció sobre el estado actual de la ley anti-spam. “Está dentro de la agenda, pero no se sabe cuándo la Mesa Directiva lo ponga a consideración del Pleno. Y aquí la situación está en que la junta de portavoces lo priorice (…) eso depende de la junta de portavoces”, declaró a Panamericana.pe. Además, agregó que, debido a que el proyecto ya entró por insistencia, "nosotros ya no podemos hacer nada”.

Al respecto, Carlos Zúñiga, presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor "Elegir Perú", criticó la falta de acción por parte del Parlamento en comunicación con este medio. “Me parece que nunca se ha tomado muy en serio cuál es la verdadera problemática (...) el Congreso, en repetidas oportunidades, ha sacado cosas que más parecen para el aplauso que para solucionar un problema”, comentó. Además enfatizó que, si bien esta ley puede ayudar a reducir las llamadas publicitarias, no solucionará los problemas de extorsión o delincuencia vinculados a este canal.

“A veces llaman por teléfono, te ofrecen cosas en el momento, te agarran distraído, tú entregas tu información, y en el mejor de los casos esta información puede terminar en una base de datos (…) un mal caso es que estas personas la trasladen a un delincuente, y entonces empiecen las extorsiones o las estafas”, añadió.

“Lo que tiene que hacer el Congreso es articular una mejora en la normativa que tiene que ver con el spam, y se tiene que mejorar lo expedito de los canales de intercambio de información para poder atacar el delito”, recalcó.

EL MIEDO AL CONTESTAR

Mientras tanto, el exviceministro del Interior y actual gerente general de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada del Perú (ASEPRI), Julio Corcuera Portugal, alertó sobre los riesgos que implican estas llamadas en el actual panorama de incertidumbre que vive la población. “El aliado más importante del extorsionador es el miedo. Si logro infundirle miedo a la persona, ya tengo los resultados”, explicó a Panamericana Web.

¿QUÉ SON LAS PING CALLS?

Uno de los tipos de contactos telefónicos que ha generado gran temor entre los ciudadanos son aquellos en las que el usuario responde, pero nadie contesta al otro lado. A menudo se asume que este tipo de llamadas puede estar relacionado con la extorsión o la captura de datos, pero en realidad, suelen ser lo que se conoce como ping calls. Estas comunicaciones son generadas por bots que marcan números automáticamente para verificar si están activos.

El objetivo de estas conexiones telefónicas no es extorsionar o robar datos, sino simplemente identificar números que pueden ser utilizados para futuras llamadas, ya sean spam publicitario o incluso estafas. Si bien esta situación contribuye a la sensación de incertidumbre, no tienen una relación directa con el aumento de extorsiones en el país. No obstante, el miedo que provocan en la población juega a favor de los delincuentes, ya que "cuando las personas están abrazadas por el miedo, ya están predispuestas" a caer en manipulaciones, según advirtió Corcuera.

El letrado indicó que este tipo de fenómenos no siempre son bien comprendidos por la población, lo que hace que la sensación de inseguridad aumente. Aunque admitió que el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial para clonar la voz de las víctimas a partir de grabaciones telefónicas es una posibilidad, “la probabilidad es baja” debido a lo sofisticado del proceso. Sin embargo, subrayó la importancia de educar a la población sobre cómo prevenir estas amenazas a través de prevención situacional. “Si yo conozco la estrategia de la dinámica extorsiva, yo voy a poder anticiparme a esto”, sostuvo.