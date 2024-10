Gremios de Transporte de Carga no se sumarán al paro del 10 de octubre, pero exigen mayor seguridad

La Confederación de Gremios de Transporte de Carga del Perú informó que no se sumarán al paro de transportistas anunciado para el 10 de octubre.

Aunque decidieron no acatar la paralización, los gremios expresaron su solidaridad con los transportistas que denuncian extorsiones y demandan mayor seguridad por parte del Gobierno.

En el comunicado, la confederación instó al Ejecutivo a tomar medidas drásticas contra las organizaciones criminales que afectan al país, señalando la necesidad de una profunda reorganización del Ministerio Público y del Poder Judicial.

Según los gremios, estos organismos han permitido la liberación de más del 90% de los delincuentes capturados en flagrancia, lo que agrava la crisis de seguridad que sufren los transportistas.

Fuente: Canal N

TRANSPORTE DE CARGA SEGUIRÁ OPERANDO

A pesar de su no participación en el paro, los gremios dejaron claro que su decisión no implica desinterés por los problemas que enfrentan otros sectores. Subrayaron que su labor "mueve al país" y que una paralización generaría graves consecuencias para la economía y la ciudadanía. No obstante, advirtieron que continuarán evaluando acciones con sus bases si los problemas de seguridad persisten y no son abordados por el Gobierno de manera efectiva.