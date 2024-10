"Menstruaventuras": el juego peruano para aprender sobre higiene y salud menstrual

Con actividades sobre el ciclo menstrual , los cambios que las mujeres experimentan al crecer e información sobre salud e higiene menstrual, el juego online "MenstruAventuras" busca romper los mitos y estigmas que existen en torno a la menstruación. ¡Descubre cómo jugar gratis desde tu celular!

El juego móvil "Menstruaventuras", desarrollado por Plan Internacional y Kótex, busca acabar con el tabú vinculado con la salud menstrual.

Según un estudio realizado por Plan Internacional en 24 escuelas de Carabayllo, San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, solo un 33% de las niñas se sienten seguras manejando su higiene menstrual. Del 67% restante, 42% de las niñas y adolescentes sienten vergüenza al hablar de la menstruación con sus familiares y docentes, mientras que el 53% con sus amistades.

Puede que estas cifras por sí solas no parezcan alarmantes, pero se debe tener en cuenta que si estas jóvenes se niegan a discutir el tema con sus familias o amigos, es posible que busquen información por otros medios, lo que podría llevar a que crean en información falsa del tema. Muchas de ellas reconocen algunas de las cosas que causan esta situación, como el acoso de los compañeros de clase y la falta de instalaciones sanitarias adecuadas.

Stephanie Lozano, coordinadora del Proyecto Nuevas Reglas de Kótex, explicó que el juego móvil MenstruAventuras espera impactar positivamente en la vida de 10 mil niñas, niños, adolescentes y adultos. "Todas y todos podrán aprender y divertirse jugando desde el celular o la computadora y así eliminar mitos y estigmas sobre la menstruación".

¿CÓMO JUGAR "MENSTRUAVENTURAS"?

El juego "Menstruaventuras" tiene la opción de elegir un avatar para cada tipo de jugador: niñas, niños, adolescentes o adultos. Esto, porque promueve que niños y adolescentes varones conozcan más sobre el ciclo menstrual; ya que así podrán ser mejores compañeros, parejas sentimentales, hermanos, padres o abuelos para sus compañeras o familiares.

Es importante que los adultos que estén a cargo de las niñas o adolescentes también se informen del tema, pues así podrán brindar un mejor acompañamiento y soporte en este proceso de autodescubrimiento. Mientras más personas estén al tanto de esta información, más fácil será promover espacios seguros para todas las mujeres peruanas.

Además de ser un juego apto para todo público, "MenstruAventuras" fue creado con el fin de ser un recurso lúdico para docentes y facilitadoras en las aulas, pues permitirá que los estudiantes practiquen lo aprendido mientras juegan.

HABLEMOS DE MENSTRUACIÓN Y CONSEJOS MENSTRUALES

Durante el primer nivel, denominado Hablemos de Menstruación, se presentan varios conceptos e información clave sobre la higiene y salud menstrual. Desde la definición de la palabra, lo que consiste, la edad aproximada en la que incia el proceso, e incluso aborda el tema de los cólicos menstruales.

Además, presenta información clave y derrumba mitos, tales como que la menstruación es una señal de que la niña se ha convertido en mujer y por ende puede casarse y formar una familia. Deja en claro que este proceso fisiológico no tiene nada que ver con la madurez mental, la cual no es alcanzada hasta los 18 años de edad. Incluso se podría argumentar que esto no sucede hasta los 25 o 30 años, cuando se termina de desarrollar el lóbulo frontal, la parte del cerebro que está a cargo de planificar, establecer prioridades y tomar buenas decisiones.

En este nivel los usuarios son presentados con enunciados referentes al tema y deben marcar verdadero o falso según crean conveniente. Luego de responder, recibirán más información sobre el enunciado y verán si su respuesta fue o no correcta.

El segundo nivel, Consejos Menstruales, sigue una dinámica similar. Se presentan enunciados y se responde con verdadero o falso, pero luego de la respuesta, el usuario recibe consejos para la salud mentrual. Algunos de estos incluyen consejos alimenticios (qué consumer y que no), métodos naturales para aliviar los cólicos menstruales o incluso cómo los padres y madres pueden hablar con sus hijas e hijos sobre el tema.