Caso Andrés Hurtado: ordenan caución de 35 mil soles para Elizabeth Peralta y un millón para Javier Miu Lei

El Poder Judicial impuso comparecencias con restricciones para la fiscal Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei, en el marco de las investigaciones que se les sigue por el caso de tráfico de influencias, en el que también estaría inmerso Andrés Hurtado.

Como bien se sabe, este miércoles, la entidad judicial dispuso 18 meses de prisión preventiva contra 'Chibolín' por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.

No obstante, también se dispuso comparecencia con restricciones para la fiscal Luz Peralta y Javier Miu Lei, quienes tendrán que cumplir una serie de reglas de conducta como no ausentarse del lugar en que residen sin la autorización judicial, realizar el control biométrico para justificar sus actividades, al igual que concurrir a la autoridades fiscales y judiciales las veces que sean citados.

“La comparecencia con restricciones es una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, pues se impone en vez de ella cuando el peligro procesal no es fuerte, pero existen ciertos indicios de su existencia”, precisan en el documento oficial.

ORDENAN CAUCIÓN

Adicionalmente, el juez Juan Carlos Checkley también determinó que Elizabeth Peralta y Javier Miu Lei tendrán que pagar una caución de 35 mil soles y de un millón de soles, respectivamente.

“La imposición de caución constituye una medida idónea en tanto servirá para enervar el peligro de fuga y asegurar el cumplimiento de las restricciones por parte de los procesados”, indica la entidad. El pago tendrá que hacerlo en un plazo de tres días hábiles de haberse notificado con la resolución judicial.

Ante esta situación, el abogado de la fiscal Peralta, Benji Espinoza, sostuvo que se allanan a la decisión del magistrado, pero que se encuentran evaluando si apelan el monto de la caución.

"(Peralta) no puede comunicarse con los demás investigados, ni con los testigos del caso. Y se ha fijado una caución de 35 mil soles, que tiene que pagar mi clienta dentro de tres días hábiles. Esa medida vamos a evaluarla. No estoy diciendo que vamos a apelar, sino a evaluar si se apela o no solo el extremo de la caución. En lo demás nos allanamos. En el caso del señor Miu Lei han impuesto un millón de soles de caución", dijo en RPP.