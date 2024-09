'Melcochita' se recupera tras se hospitalizado de emergencia: "casi no la cuento"

Pablo Villanueva, mas conocido como 'Melcochita', querido por su humor y talento musical, reveló que sufrió una crisis respiratoria que lo llevó a ser internado en el Hospital Edgardo Rebagliati. Según explicó, el cambio de clima habría agravado su salud, dejándolo con fiebre alta y dificultades para respirar. Actualmente, se encuentra en recuperación, aunque continúa bajo la atención médica.

DELICADO ESTADO DE SALUD

El propio 'Melcochita' expresó el susto que vivió al ser ingresado de urgencia. "No podía respirar, por eso mi esposa Monserrat me trajo de emergencia", relató en entrevista con El Trome, además dijo que su saturación estaba baja y tenía fiebre alta. Los médicos diagnosticaron bronquitis aguda, pero lo que complicó aún más su situación fue su nivel elevado de azúcar, que llegó a 400. Afortunadamente, su estado ha mejorado, pero continúa en observación.

Durante su internamiento, el actor fue acompañado por amigos cercanos como Román 'Ronco' Gámez y Manolo Rojas, quienes se hicieron presentes para apoyarlo en estos momentos críticos. El actor cómico fue internado de emergencia el pasado 28 de setiembre, en ese momento se informó que había caído en un coma diabético, pero la información fue actualizada, pues se trató de un problema respiratorio.

NO PUDO DECIRLE ADIÓS

A pesar de su recuperación, 'Melcochita' lamentó no haber podido asistir al velorio de su querido amigo 'Felpudini'. "Me asusté mucho, pensé que no la contaba, y por eso no pude estar con él en su último adiós", confesó con tristeza. El actor ha recibido el cariño y apoyo de sus seguidores, quienes esperan su pronta recuperación.