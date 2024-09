Sunedu amplió hasta diciembre de 2024 bachillerato automático para estudiantes universitarios y egresados

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) amplió el bachillerato automático hasta fin de año para todos los estudiantes universitarios y egresados. Esto, debido a que la Ley Nº 31803, que modificó la Ley Universitaria, entre otros, aún no ha sido reglamentada.

Según la entidad "se han presentado problemas para aplicar la nueva ley (promulgada en junio de 2023), pues muchas universidades e institutos no han cumplido con adecuarse en lo que se refiere a requisitos mínimos entre ellos, no haber aprobado los estudios de pregrado, un curso de trabajo de investigación, etc.".

FORMA EXCEPCIONAL

Por ello, la Sunedu resolvió "establecer, como periodo de adecuación y de forma excepcional, para que los estudiantes y egresados cumplan con acreditar y cumplir con todos los requisitos para acceder al grado de bachiller conforme a los alcances de la Ley N° 31803, hasta el 31 de diciembre de 2024".

Finalmente, en su resolución, la entidad señala que las universidades, institutos y escuelas superiores, públicas y privadas, deberán adecuarse plenamente al reglamento que indica Ley Nº 31803, indefectiblemente desde enero del 2025, para no perjudicar a los estudiantes y egresados.