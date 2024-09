Alcalde de Puente Piedra sobre estado de emergencia: Medida no “ataca el problema de fondo”

El estado de emergencia decretado por el Ejecutivo en varios distritos de Lima ante la inseguridad ciudadana provocó diversas opiniones. Al respecto Rennán Espinoza, alcalde de Puente Piedra dijo: “Siento que más se está trabajando para bajar la percepción que atacar el problema de fondo”.

Recordó que similar medida dictada en 2023, en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, muestran que los resultados “no son auspiciosos. Las cosas siguen igual, tal vez peor”. Cuestionó también la falta de coordinación del Gobierno con los alcaldes para luchar contra la ola delincuencial.

RESULTADO EFICIENTE

“El Gobierno, en su papel de responsable de seguridad ciudadana, ha tomado su decisión por sí solo. Hubiera sido importante que pida el apoyo de los alcaldes, que tenemos cámaras, más logísticas como camionetas y personal de serenazgo”, señaló la autoridad edil en entrevista con RPP.

“Pero no han coordinado con nosotros absolutamente nada (…) No sé si el estado de emergencia pueda tener un resultado eficiente, si es que no hay un plan detrás”, agregó bastante escéptico el burgomaestre Espinoza Rosales respecto a la medida dictada por el Gobierno.