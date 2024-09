Dirigente de transportistas se quiebra en el Congreso: “estoy dispuesto a morir pidiendo justicia”

En instalaciones del Congreso, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, pidió entre sollozos a las autoridades a tomar medidas para acabar con las extorsiones contra empresas de transportes y la declaratoria de terrorismo urbano.

Luego de varias horas de caminata, los transportistas llegaron al Congreso para exigir mayor seguridad a las autoridades ante la ola de extorsiones. Los representantes de los manifestantes fueron recibidos por la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez Gallego.

Valeriano sostuvo que se siente “indignado” con el gobierno de Dina Boluarte por “no atender a la población que se desangra” y pidió “medidas a corto” plazo por parte del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú (PNP) para aplacar este flagelo.

“En donde vivimos, parece una tierra de nadie. Tenemos una Policía Nacional durmiendo con un sueldazo del Ministerio del Interior y preocuparse por sus problemas, y prometer, lo peor de todo, prometer al pueblo peruano que va a hacer una lucha frontal, con un mecanismo que no conlleva nuestra realidad. Proyecto de ley a largo plazo no queremos. Queremos a corto plazo, con urgencia, que se desplace la Policía Nacional en todos los lugares, que no esté descansando, que trabaje la Policía Nacional de Inteligencia. Y si queremos tener mayor seguridad, también que vengan las Fuerzas Armadas. Y se declare como un terrorismo urbano”, dijo ante los medios.

TERRORISMO URBANO

El líder de los transportistas afirma que está “dispuesto a morir pidiendo justicia” y exige al Gobierno que frene esta ola delictiva.

Adicionalmente, exhortó al Congreso a promulgar leyes más drásticas contra estos delincuentes y concluyó pidiendo que se declare “terrorismo urbano” y que las Fuerzas Armadas intervengan.

“Fríamente, deben ir, y deben hacerse las leyes más drásticas. Por eso señores, yo pido, que se declare terrorismo urbano, y que salga la Fuerza Armada”, concluyó.