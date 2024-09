Jefferson Farfán y su radical decisión contra su primo tras denuncia de abuso sexual

El exfutbolista Jefferson Farfán ha tomado distancia en redes sociales de su primo Cristian Martínez Guadalupe, quien ha sido denunciado por presuntamente haber abusado sexualmente de una joven de 19 años, en la casa de la ‘Foquita’, ubicada en el distrito de La Molina.

En la última edición del programa de Magaly Medina, informaron que el empresario eliminó varias fotos de su cuenta de Instagram donde se mostraba junto al popular ‘Cri Cri’. Adicionalmente, decidió limitar los comentarios de dicha red social.

El presunto abuso sexual habría ocurrido en el inmueble del exfutbolista. Ante dichas acusaciones, Farfán ha colaborado con las autoridades, entregando las grabaciones de las cámaras de seguridad de su vivienda al Ministerio Público.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Violencia contra las Mujeres programó, para hoy, jueves 26 a las 6:00 p.m., la audiencia de pedido de prisión preventiva contra Martínez Guadalupe por el presunto delito de violación sexual.

DECLARACIONES DE ‘CRI CRI’

Martínez Guadalupe acudió a la dependencia policial y brindó su testimonio sobre lo que pasó esa noche.

“Me comienzo a beber unos vasos de rones y todo eso con unos shots de tequila, pero yo tenía en mente que tenía, al día siguiente, en la tarde del día sábado, que tenía que estar con mis hijos, porque sí tengo un domicilio. Me dirijo al cuarto a eso de la hora, 3:45, 10 para las 4 de la mañana, con Uriel y un primo más que se llama Johanson. En ese entonces también estaba... (la víctima) que se retiraba. Supuestamente la agraviada ha sido ultrajada a las 4... algo así leí en la hoja... el abogado de la víctima, discúlpeme fiscal, indica que yo me retiro de la casa, consulté a toda la casa si alguna vez me retiré. Yo estaba en casa, cuando yo entré al cuarto me quedé en casa y a las 7... si ha sido ultrajada a las 4 de la mañana... 7 de la mañana me comienzan a tocar la puerta con fuerza. Pasaron tres horas supuestamente de la violentación que hubo, para despertarme, yo sin saber qué pasaba... yo todavía decía entre broma, ‘déjenme dormir que tengo que hacer cosas’”, sostuvo el primo de Farfán, según el diario Trome.

FARFÁN CASI LO GOLPEA

En sus declaraciones enfatiza que inicialmente no tenía intención de retirarse de la vivienda de Farfán al considerarse inocente; no obstante, menciona que una prima le contó que el exfutbolista estaba descontrolado ante dicha acusación y que decidió retirarse para evitar un enfrentamiento con su familiar.

“Me decían ‘Cristian vete’, yo pregunto qué pasó y me dicen ‘no, ha pasado esto con ella’ yo ‘prima qué hablas’. Yo hablo con esa prima con la que vino invitada con... aquí a la comisaría. Me dice ‘tienes que irte para que Jefrrey se calme. Yo salí más por Jeffrey, ni siquiera me retiré, no me retiré nunca de la casa en el momento que supuestamente pasó esa agresión de mi parte, que no fue así”, agregó.

Adicionalmente, señala que al enterarse de la agresión sexual que habría cometido, se dirigió a la comisaría para que se lleven a cabo los exámenes de ley.

“Yo automáticamente cuando me dijeron eso, yo me he acercado automáticamente aquí a la comisaría solo, yo me he presentado. Si no tengo culpa digo por qué, que hagan médico legista, que hagan lo que tengan que hacer, ahí está mi abogado, yo estoy limpio porque no he tenido relaciones, no tengo un maltrato o algo así. Si... dice, es lo que he estado escuchando yo, que ha sido agredida a tal hora, en su cuarto. Mi cuarto es en un primer piso, al costado de la cochera, tengo que subir no sé cuántos pisos para llegar a su cuarto y tengo que bajar con las mismas, nadie me vio”, relató.

Finalmente, aseguró que es inocente y dejó entrever que la joven presuntamente agraviada es una persona cercana a su entorno.

“Yo sé que soy inocente, porque yo no he tocado a esa niña, es como mi hija... y a su papá puede preguntarle, si tiene conexión o contacto con el papá'”, concluyó.