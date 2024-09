Dirigente de transportistas sobre pago a extorsiones: Tenemos que acceder para seguir comiendo

En entrevista con Exitosa, el secretario general de Transportes Unidos, Edgar Vitor, señaló que acceden a pagar a los extorsionadores para poder seguir comiendo cada día, deben trabajar pues viven con lo que ganan diariamente, no tienen otros ingresos.

Respecto a las declaraciones del comandante de la PNP, Víctor Zanabria, que el principal problema radica en que los transportistas aceptan pagar cupos, dijo que ello ocurre porque no han visto acciones concretas de los policías para frenar estos casos.

BUENOS POLICÍAS

"Salimos a trabajar porque nosotros vivimos del día a día, no tenemos un sueldo mensual (...) Pero ¿Qué hacemos si no hay actitud de la Policía Nacional ni del Estado? No hay con quién quejarse, simplemente acceder para seguir comiendo el pan de cada día, no hay otra", declaró.

Señaló también que si bien existen buenos policías, hay otro grupo que no toma acciones. "Ellos saben y ¿Qué hacen? ¿Qué actitud toman frente a ello? (...) (Sé que) hay buenos policías que cumplen su trabajo, pero después, a la semana, (los extorsionadores) están fuera", agregó.