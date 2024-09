¡Escándalo! Pamela López va a fiesta y falta a audiencia contra Christian Cueva

Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, ha vuelto a ser el centro de atención mediática tras ausentarse en una audiencia clave contra su pareja por denuncias de violencia familiar. Mientras los medios esperaban su declaración en los juzgados, López fue captada ingresando a una conocida discoteca en La Molina para celebrar el aniversario de 'Los Conquistadores de la Salsa'. Este hecho ha generado una ola de críticas hacia la empresaria, cuestionando su compromiso con el proceso judicial en curso.

¿QUÉ PASÓ CON LA AUDIENCIA CONTRA CHRISTIAN CUEVA?

La abogada de Pamela López, Rosario Sasieta, explicó que su clienta no pudo asistir a la audiencia programada para el 19 de septiembre debido a un "error en el vuelo". Según Sasieta, el boleto aéreo que adquirió López no coincidía con la hora de la cita judicial, impidiendo su presencia en la audiencia contra Christian Cueva, donde debía presentar su testimonio por presunta agresión física y psicológica. La defensa solicitó una reprogramación, asegurando que no se trató de una falta de respeto hacia el Poder Judicial ni el Ministerio Público.

El revuelo no se hizo esperar. Las imágenes de Pamela López llegando a la discoteca fueron emitidas en el programa ‘América Hoy’, donde se la ve disfrutando del evento salsero, mientras la audiencia judicial quedaba inconclusa. “O sea, si viene a juerguear y no asistió a la audiencia contra Christian Cueva por violencia familiar”, fue uno de los comentarios que resonó en la transmisión. En redes sociales, los usuarios se manifestaron en su mayoría en contra de la actitud de la empresaria, tachándola de irresponsable y poco seria respecto al caso que involucra al padre de sus hijos.

Pese a la presión mediática, López no ha emitido declaración alguna sobre su ausencia en la audiencia ni sobre su aparición en la discoteca. La empresaria se mantiene en silencio ante los cuestionamientos, dejando que su abogada maneje la situación. Mientras tanto, el caso contra Christian Cueva sigue su curso y se espera que la nueva fecha de la audiencia sea anunciada en los próximos días.

Foto: captura TikTok.

EL DELICADO CONTEXTO DE LAS ACUSACIONES

La situación se torna compleja, ya que Pamela López denunció a Cueva por agresión física y psicológica, un tema sensible que ha captado la atención pública. La ausencia de López en la audiencia y su posterior aparición en una discoteca han generado indignación, pues muchos consideran que su actuar no corresponde con la gravedad del caso que enfrenta. A medida que avanza el proceso, la opinión pública se mantiene expectante ante los próximos movimientos de ambas partes.