No hacen nada ante extorsiones: Dirigente de transporte público critica inacción de autoridades

En entrevista con RPP, Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportista M1 y M2, señaló que la situación ante la ola de extorsiones que afecta su sector es insostenible por ello acatan una huelga indefinida, que hoy cumple su segundo día.

Exigen a las autoridades medidas concretas, “En Lima es incalculable [la cifra de empresas de transportes extorsionadas]”, comentó. Asimismo, lamentó que las autoridades del Ejecutivo “no quieran ver” este terrible problema que ya deja muertos y heridos.

SANCIONES DRÁSTICAS

“El día de mañana (hoy) también van a salir a hacer piquetes. No somos escuchados por la autoridad. De momento, [la protesta] es indefinida”, mencionó. Y remarco: “El Gobierno no hace nada en la actualidad. No hay sanciones drásticas a los delincuentes”.

“De repente, nosotros vamos a tener que buscar nuestras mismas armas para combatir al momento en que ellos nos puedan disparar… a eso vamos a llegar, porque no hay otra forma”, declaró indignado el dirigente ante la situación que atraviesa su gremio.