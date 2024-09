¡Escalofriante! Joshua Huamán planeó y ejecutó el asesinato de enfermera en Cieneguilla

El caso de la enfermera Kimberlit Tapia ha generado gran indignación en la opinión pública luego de que su pareja, Joshua Huamán, confesara en detalle cómo la asesinó el 16 de septiembre en una casa de campo en Cieneguilla.

Según la declaración ante la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), Huamán planificó meticulosamente el crimen, aprovechando la confianza de su pareja para llevarla a un lugar aislado, donde la atacó con un arma blanca. “Noté su fragilidad, por eso la convencí de ir a Cieneguilla”, relató el feminicida, quien ahora enfrenta cargos por feminicidio agravado.

UN PLAN MACABRO LLEVADO A CABO EL DÍA DE SU ANIVERSARIO

El feminicida aprovechó el primer mes de relación con Kimberlit para organizar la salida a una casa de campo, lugar que sería escenario del brutal crimen. Huamán, de 28 años, aseguró que la joven de 24 años aceptó rápidamente la invitación, confiando en que sería una celebración especial. Sin embargo, según las pruebas periciales, el hombre tenía todo planeado.

Utilizó un cuchillo para degollar a Kimberlit y, tras el asesinato, intentó deshacerse del cuerpo quemándolo en la parte trasera del inmueble. Un vecino descubrió los restos calcinados, alertando a las autoridades.

“EL DIABLO SE ME METÍA EN LA CABEZA"

Durante su testimonio, Joshua Huamán intentó justificar sus acciones con argumentos delirantes, afirmando que “el diablo se me metía en la cabeza” y que escuchaba voces que le daban órdenes. Estas declaraciones no han hecho más que aumentar la repulsión e indignación entre la comunidad y la familia de la víctima. La madre de Kimberlit, visiblemente afectada, ha pedido justicia y que el crimen no quede impune.

ESCENAS DE HORROR EN CIENEGUILLA

El macabro hallazgo de los restos calcinados de Kimberlit Tapia conmocionó a los vecinos de Cieneguilla. Según el testimonio de un testigo, la joven intentó defenderse, lo que dejó marcas de lucha en el cuerpo del agresor. Este hecho fue clave para que los investigadores identificaran rápidamente a Huamán como el autor del crimen. La noticia ha desatado un llamado de atención sobre la violencia de género en el país y la necesidad de medidas más contundentes para prevenir estos hechos.