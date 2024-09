Especialistas plantean fortalecer conectividad digital con desarrollo de nuevo modelo de red dorsal

Con el objetivo de maximizar el desarrollo digital en el país, representantes del sector público y privado del sector de telecomunicaciones pusieron en agenda la urgencia de contar con un operador dorsal temporal (ODT) especializado que se encargue de la gestión de la red dorsal nacional; así como resolver la situación actual de las redes de transporte regional, y definir un nuevo modelo dorsal que mejore la conectividad digital.

En el marco del foro Conexión Perú 2024, organizada por el Departamento Académico de Ingeniería de la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP) se destaca un incremento en el número de clientes (de 20 a 40 clientes), así como un crecimiento de la capacidad contratada de 30 a 70 gigabits por segundo. Sin embargo, también presenta una serie de sobrecostos como resultado de tramos con necesidad de reparación, insuficiente mantenimiento preventivo y sobredimensionamiento operativo.

Carlos Huamán Tomecich, director ejecutivo de DN Consultores, indica que el 2025 se deberá contar con un operador dorsal especializado que reemplace al actual administrador de la red dorsal (Pronatel).

No obstante, la sostenibilidad de la Red Dorsal afronta serio riesgo debido a una disminución de los ingresos orgánicos, al igual que escenarios como sobrecostos operativos, y riesgos contractuales con el Estado. Respecto al modelo de negocio de la red dorsal, un nuevo operador especializado deberá afrontar una reducción del 60% a 70% en los ingresos a los que se tenía cuando la Red Dorsal era operada por Azteca, y esto se da porque ha habido un incremento de capacidad, pero a la par también ha habido una reducción de tarifa aún más significativa.

En la actualidad es Pronatel, entidad vinculada al Ministerio de Transportes y Comunicación, la responsable en la administración de la red dorsal en calidad de operador dorsal temporal. No obstante, sus funciones están enfocadas en la formulación, supervisión y fiscalización de proyectos de telecomunicaciones, no en la ejecución. También señaló que Osiptel no tiene capacidad para supervisar y fiscalizar su operación.

Nuevo modelo de red dorsal

Los especialistas señalan también que ProInversión está presentando un estudio sobre el nuevo modelo de la red dorsal para optimizar el valor de la infraestructura digital. Indican que los resultados del estudio, implementación, concurso y contrato se definan para enero del 2028.

En ese aspecto los especialistas del panel “Redes regionales y red dorsal: maximizando su impacto en el desarrollo digital del país”, plantean se analice una opción diferente a la integración de la Red Dorsal y las redes transporte regional, como la integración de las redes de transporte regional con las redes de acceso. Mediante esta opción, se generaría una sinergia operativa superior, lo cual redunda en menores costos operativos, y finalmente menos necesidad de destinar recursos públicos cuando se realice la contratación del operador dorsal especializado que se contrate.

De otro lado, Carlos Sotelo López, presidente de la mesa de conectividad y banda ancha del capítulo de Ingeniería electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, señaló que desde el Estado se debe ampliar la conectividad digital en las entidades públicas, como comisarias, escuelas y hospitales, a fin de que la red dorsal tenga un mayor ancho de banda. También señaló que se debe analizar las dos alternativas de integración antes expuestas, y se debe tomar una decisión sobre cuál es la más eficiente en términos de rentabilidad económica y social.

Por su parte, el vicepresidente de desarrollo de negocio de Gilat Perú, Christian Chee, destaca aspectos que pueden contribuir al fortalecimiento de las redes regionales y dorsal en su conjunto, como son el desarrollo de más proyectos de wifi gratuito en las plazas públicas de centros poblados que forman parte de las redes regionales, y que trasladan beneficios directos a los pobladores. Agregó que se debe impulsar mecanismos como Obras por Impuestos en telecomunicaciones en coordinación con los gobiernos regionales para ampliar cobertura a localidades aledañas a las redes regionales.

Sostenibilidad y cierre de brecha digital

Dentro de las políticas para el cierre de la brecha digital, la viceministra de Comunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Carla Sosa, señaló que desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se busca trabajar con una “hoja de ruta para la conectividad con significado”, que comprende el desarrollo de proyectos regionales con despliegue de la fibra óptica.

En el marco del panel “Estrategias sostenibles para el cierre de la brecha digital”, Sosa destacó el desarrollo de centros de acceso digital, espacios que se realiza en coordinación con líderes comunitarios. Indicó que esta coordinación permitirá que estas poblaciones logren tener acceso a capital “semilla” para pedir equipamiento y visibilidad digital. De otro lado, señaló la articulación del Estado con la empresa privada y el sector académico hacia la instalación de un grupo de trabajo que elabore una nueva ley de comunicaciones.

De otro lado, la CEO de la empresa de telecomunicaciones IPT (Internet para Todos), Teresa Gómes de Almeida, comentó sobre la búsqueda de alternativas que fomenten la conectividad y sostenibilidad en áreas rurales, como financiamientos con menores cargas impositivas, inversiones con subsidios, creación de fondos. También consideró el financiamiento mediante el mecanismo de Obras por Impuestos para el segmento de telecomunicaciones.

No obstante, indicó también que un desafío a superar son los tiempos de trámites burocráticos para la obtención de permisos como el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) y Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), que se demoran de 3 a 4 meses.

En el panel, se señaló que hay 12,000 centros poblados en el país que no cuentan con Internet, mientras que unos 20,000 centros poblados que no logran tener conectividad digital a falta de electricidad.