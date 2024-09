¡Polémico! gimnasio fue multado por Indecopi tras expulsar a clienta por su vestimenta

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso una multa significativa a Smart Fit, una conocida cadena de gimnasios en Perú, tras una denuncia presentada por Deissy Tafur. La clienta acusó al gimnasio de expulsarla injustamente debido a su vestimenta, un hecho que ha generado polémica.

EXPULSIÓN QUE DESATÓ LA DENUNCIA

La controversia comenzó hace más de un año cuando personal del gimnasio llamó la atención a Deissy Tafur, alegando que su ropa no era adecuada para el ambiente deportivo. Según Tafur, sufría de una condición de salud que no le permitía usar prendas ceñidas al cuerpo, sin embargo, el gimnasio insistió en que debía cumplir con su reglamento interno o abandonar las instalaciones. Ante la presión, Tafur se retiró del local, manifestando que nunca había recibido el reglamento ni se le informó de la política sobre vestimenta.

Tafur argumentó que la expulsión no solo le impidió continuar con su entrenamiento, sino que también la afectó emocionalmente. Solicitó al gimnasio la devolución de sus cuotas de pago y la cobertura de sus consultas psicológicas, peticiones que fueron rechazadas por la cadena. Este trato impulsó a la clienta a acudir a Indecopi para denunciar el trato recibido, abriendo un proceso de investigación que culminó con una sanción para el gimnasio.

Smart Fit, por su parte, negó haber expulsado a Tafur y sostuvo que solo se le llamó la atención de manera "gentil". La empresa argumentó que la prenda de la clienta, al no ser elástica, no cumplía con los estándares de vestimenta deportiva establecidos en sus estatutos. Sin embargo, Indecopi analizó las pruebas y determinó que el gimnasio no tenía una base legal para expulsar a la clienta, pues su reglamento no incluía ninguna causal de expulsión por vestimenta inadecuada.

Según Indecopi, Smart Fit vulneró el deber de idoneidad establecido en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que obliga a las empresas a cumplir con las expectativas de sus clientes. La entidad consideró que la denuncia de Tafur fue coherente y persistente, y que su expulsión fue un acto injustificado que atentó contra sus derechos como consumidora.

FUERTE MULTA A SMART FIT

La resolución final de Indecopi fue contundente: sancionó a Smart Fit con una multa de 3 UIT, equivalente a 14,850 soles, por haber expulsado a una clienta sin justificación y no proporcionarle el reglamento interno del gimnasio. Este caso ha puesto en el foco la importancia de que las empresas respeten los derechos de los consumidores y mantengan políticas claras y accesibles para todos sus usuarios. La resolución del caso en este enlace.