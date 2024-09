Magaly Medina sobre Andrés Hurtado: Yo no soy su amiga, he sido la principal crítica de Chibolín

Tras varios días de silencio, la periodista Magaly Medina se pronunció sobre el caso de Andrés Hurtado, quien es relacionado con presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y cohecho. En redes sociales, la cuestionaron por no dar su opinión sobre el tema.

La conductora de ‘Magaly TV: La Firme’ señaló que no tiene ningún vínculo amical con ‘Chibolín’ y recordó que lo criticó durante varios años. “Este es un tema eminentemente político, que Andrés Hurtado esté involucrado, eso lo verán las autoridades”, manifestó en entrevista con Infobae Perú.

MELLAR CREDIBILIDAD

“Se ha dicho muchas falsedades, yo no soy amiga de ‘Chibolín’ yo he sido la principal crítica durante años (…) pero Josetty desde los 8 o 9 años iba a mi programa porque era fan y yo le permitía la entrada porque a una niña. Es muy diferente a que sea amiga (de Andrés Hurtado)”, sostuvo.

“Me parece que es querer involucrarme y mellar mi credibilidad de una forma asquerosa. ¿Por qué tendría que defenderlo? Yo no soy ninguna corrupta, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que he forjado lo que tengo en base a mi trabajo y soy una mujer muy transparente”, agregó.