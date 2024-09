Fiscal Elizabeth Peralta revela detalles de su amistad con Andrés Hurtado y reunión con hermanos Siucho

Tras unos días de silencio, la fiscal Elizabeth Peralta, en entrevista con el programa Contracorriente, negó conocer a Iván y Roberto Siucho, investigados por presunto lavado de activos, y señaló que la foto en la que aparece junto a ellos fue producto de una "emboscada" preparada con el cómico Andrés Hurtado.

"Él (Andrés Hurtado) me llama y me dice: 'Vente a mi casa'. Cuando llego (a su casa), encuentro a dos señores, soy fiscal de lavado de activos, pero yo no sabía que eran los señores Siucho. Yo no sabía que ellos estaban siendo investigados, lo desconocía. Yo he ido, prácticamente, a una emboscada de Andrés Hurtado", manifestó.

Respecto a las afirmaciones de Ana Siucho, quien dijo que Hurtado le pidió un millón de dólares para gestionar la devolución de 100 kilos de oro incautados a su primo Javier Miu Lei. La fiscal negó estar implicada en el caso. Aclaró que no tenía la potestad de devolver la carga y que el suceso de registró en Trujillo.

DEJARON DE SER AMIGOS

Por otro lado, la fiscal superior especializada en delitos de lavado de activos, con más de 40 años en el Ministerio Público, contó que conoció al polémico conductor de televisión por intermedio de una amiga. Sin embargo, aseguró que hace año y medio que se terminó la amistad. Además, manifestó no conocer sobre sus investigaciones.

"Lo conocí en el 2015, por medio de una amiga, pero han dejado de ser amigos hace año y medio por 'ciertas cosas' no relacionados a su carrera. No sabía (de sus vínculos con Vaticano), pero sí me dijeron: 'Él es proxeneta'. Pero nunca pensé nada malo", reveló Peralta Santur, que se siente utilizada por el cómico en este caso.