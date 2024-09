Congresista José Williams afirma que delincuencia no disminuirá así salgan las FFAA a las calles

El legislador José Williams señaló que la delincuencia en Lima no disminuirá así salgan las Fuerzas Armadas (FFAA) a las calles. Esto, tras el pedido de su colega Wilson Soto (Acción Popular), quien pidió al Gobierno declarar en emergencia la capital y desplegar militares en toda la ciudad.

“No se puede declarar un estado de emergencia y militarizar la ciudad sacando a las FF.AA., que tienen otra tarea. No va a tener éxito una institución que no está preparada; lo que se tiene que hacer es reforzar la Policía Nacional del Perú (PNP)”, declaró Williams Zapata a Expreso.

VOLUNTAD POLÍTICA

Asimismo, el representante de la bancada de Avanza País consideró que una posible decisión de militarizar la ciudad de Lima, solo sería una iniciativa populista con el fin de que la presidenta de la República, Dina Boluarte, logre mayor simpatía por parte de los preocupados vecinos.

“Sería una medida populista que solamente traería un poco de alivio a los preocupados ciudadanos. Aquí la tarea es de la Policía Nacional, de un minucioso trabajo de inteligencia y, sobre todo, de la voluntad política que pueda haber para solucionar el asunto”, señaló el parlamentario.