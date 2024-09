Abel Valdivia: policías viajarán a Rusia para extraditar a implicado en muerte de comunicador

El Ministerio del Interior (Mininter) autorizó el viaje de dos policías a Rusia, del 8 al 14 de setiembre de 2024, para extraditar a Abel Valdivia, acusado de asesinar al comunicador Christian Enrique Tirado durante una fiesta realizada en Lince, donde también participó la legisladora Rosselli Amuruz Dulanto.

En la resolución ministerial se indica que el viaje a la ciudad de Moscú costará al Estado 16 787 mil dólares, de los cuales 5 400 dólares es por concepto de viáticos durante cinco días, 8 219 dólares destinados a los pasajes aéreos de los mismos, y 3 168 dólares para el pasaje aéreo de retorno del extraditado.

ASESINATO ACCIDENTAL

Como se recuerda, en noviembre de 2023, Valdivia Montoya declaró a RPP que no tuvo intención de disparar contra el joven comunicador Christian Enrique Tirado, y que el crimen se habría producido lamentablemente de manera accidental, ya que él solo habría tenido intención de proteger a su hermano.

"Me asusté, estaba aturdido por el golpe de codo en el rostro. Por eso mismo me resbalo. La persona agarra y empieza a agredir a mi hermano con el cuchillo. Yo no tuve intención de disparar, simplemente quise detener la agresión, porque pensé que iban a matar a mi hermano. Se me salió el disparo", manifestó.