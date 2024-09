Apagón de celulares prepago: Cuándo iniciará medida y cómo saber si mi teléfono será afectado

El Ministerio del Interior anunció una medida importante para combatir la inseguridad y el uso ilegal de celulares en actividades delictivas. La iniciativa, conocida como el "Apagón de Celulares Prepago", busca bloquear millones de líneas móviles que no estén debidamente registradas a nombre de sus usuarios. Este plan, presentado por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, tiene como objetivo reducir el uso de equipos robados en delitos como la extorsión y otros crímenes.

Durante su intervención en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Santiváñez explicó que esta medida afectará a cerca de 25 millones de líneas prepagas que no están correctamente vinculadas a un propietario. "Aquel celular que esté identificado y registrado a nombre de su titular no será apagado", aclaró el ministro, por lo que la medida solo afectará a los dispositivos que no cumplan con los requisitos de registro.

¿CUÁNDO INICIARÁ MEDIDA Y CÓMO SABER SI MI CELULAR SERÁ AFECTADO?

El "apagón" comenzará en aproximadamente 45 días y contará con la colaboración de diversas entidades gubernamentales, como Osiptel, Reniec y Migraciones, para garantizar que las líneas activas estén registradas correctamente a nombre de usuarios identificados. Esto permitirá una mayor trazabilidad de los dispositivos y ayudará a prevenir su uso en actividades delictivas.

Una de las características clave de este plan es que la Policía Nacional del Perú (PNP) tendrá acceso a la ubicación de los celulares en tiempo real, lo que permitirá una respuesta más rápida en casos de extorsión y otros delitos. La medida es parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la seguridad en el país y combatir el crimen organizado que utiliza dispositivos móviles no registrados para sus operaciones ilegales.

En los próximos días, se espera que se publiquen más detalles sobre el procedimiento para verificar el estado de los celulares y garantizar que las líneas estén registradas de manera correcta, evitando así la suspensión del servicio. Las autoridades también instan a los usuarios a revisar el estado de sus dispositivos para evitar inconvenientes una vez que la medida entre en vigor.