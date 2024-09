Apagón analógico en Lima y Callao: ¿cuándo inicia esta medida?

Desde diciembre de 2024, la Televisión Digital Terrestre (TDT) será la única señal digital que los espectadores de Lima Metropolitana y Callao podrán ver, a raíz del primer apagón analógico.

Como bien se sabe, la Televisión Digital Terrestre (TDT) es una señal digital que presenta mayor calidad en imagen, sonido; además, de una amplia variedad de canales de forma gratuita.

El director general de Autorizaciones en Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes (MTC), Miguel Viacava Dextre, explicó en su momento a la Agencia Andina que nuestro país cuenta con la señal analógica y digital a causa de las 149 estaciones habilitadas, pero que raíz de la implementación de la Televisión Digital Terrestre los distritos capitalinos tendrán solamente la señal digital.

DETALLES QUE DEBES SABER SOBRE ESTA MEDIDA

Viacava precisa que la señal analógica no se va a emitir, así que los televisores que no cuenten con las características técnicas con soporte TDT no funcionarán, así que instó a la población a tomar sus respectivas previsiones.

No obstante, desde el 2019, todos los televisores nuevos que fueron importados cuentan con este tipo de soporte.

Es importante tener en cuenta que los televisores que no tengan estos componentes pueden contar con un decodificador y antena UHF; sin embargo, esto va a depender del modelo del equipo.

BENEFICIOS DE TENER UN TDT

A través de un sintonizador móvil, los usuarios de smartphones y tabletas podrán ver la señal digital de televisión, luego de instalar la aplicación móvil de la marca del sintonizador.

- Mejor calidad de imagen y sonido.

- Amplia variedad de programas televisivos y diferentes canales.

- Servicios adicionales.

- Precisión en las transmisiones en vivo.

FIGURAS DE DIFERENTES CANALES SE UNEN EN CAMPAÑA SOBRE APAGÓN ANALÓGICO

Figuras de diferentes canales de televisión nacional se han unido para llevar a cabo una campaña sobre el apagón analógico e informar a la población sobre qué pueden hacer para no perderse su programación favorita.

Si ves Panamericana Televisión a través de tu servicio de cable o una app, no tendrás problemas, del mismo modo si tienes señal HD podrás disfrutar nuestra programación sin inconvenientes. De no ser tu caso, revisa si tu televisor tiene un sintonizador digital para poder disfrutar de tus programas favoritos poniendo una antena. Ingresa a este LINK para más información.