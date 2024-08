Sujetos armados golpean y roban a cambista en Gamarra: "hoy no había policías" señaló Saldaña

Delincuencia desbordada. Mientras muchos fieles acuden al Cercado de Lima a venerar a Santa Rosa de Lima, en el emporio de Gamarra delincuentes aprovecharon la ausencia de personal policial para golpear y asaltar a un cambista que terminó herido.

Los hampones tenían un arma de fuego que usaron para amedrentar a la víctima y a todos los comerciantes que intentaron defender al cambista. Según informó Susana Saldaña, presidenta del gremio de Gamarra, el trabajador es informal, sin embargo, era conocido en la zona, por lo que varios comerciantes intentaron socorrerlo.

“Lo ocurrido acá es un hecho que no debió pasar. La policía tenía que haber estado acá desde las 7 de la mañana como se hace todos los días. Alguien tomó la decisión de que los policías no estén. Ayer estaban, por qué hoy día no", dijo Susana Saldaña, presidenta del gremio de Gamarra.