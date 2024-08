Planifica tu viaje: Horarios de transporte público para el día de Santa Rosa en Lima

Este viernes, la ciudad de Lima observará un horario especial en sus sistemas de transporte debido a la celebración del Día de Santa Rosa de Lima. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) insta a los usuarios a planificar con anticipación para evitar contratiempos.

Durante el feriado nacional, el servicio de transporte regular operará de 4:30 a.m. a 12:00 a.m., adaptándose a la demanda de los usuarios. Los taxis autorizados por la ATU estarán disponibles 24 horas, mientras que los corredores complementarios funcionarán desde las 5:00 a.m. hasta las 10:30 p.m. con los servicios habituales.

El Metropolitano seguirá ofreciendo sus servicios regulares A, B y C desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., con el Expreso 5 operativo entre las 6:00 a.m. y las 8:00 p.m. Las rutas alimentadoras extenderán su servicio hasta las 11:00 p.m., asegurando una cobertura amplia durante el día festivo.

MANTENIMIENTO DEL SERVICIO NOCTURNO

Para los noctámbulos, el servicio Lechucero estará disponible desde las 11:30 p.m. hasta las 4:00 a.m. durante los días jueves, viernes y sábado, cubriendo las necesidades de transporte fuera de horas pico.

Además, la Línea 1 del Metro de Lima y Callao y la Línea 2 mantendrán su operatividad con horarios extendidos y frecuencias ajustadas para facilitar el tránsito de los ciudadanos durante este día especial.