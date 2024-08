Pamela Franco habla por primera vez sobre denuncia contra Cueva: "Una agresión siempre estará mal"

Pamela Franco, conocida cantante de cumbia, ha decidido romper su silencio en medio del escándalo que rodea al futbolista Christian Cueva, acusado de violencia física y psicológica por su esposa Pamela López y con quien tendría una relación sentimental.

En una entrevista con América Hoy, Franco se mostró firme en su postura contra cualquier tipo de agresión, aunque evitó profundizar en los detalles del caso para no ser malinterpretada. "Una agresión siempre estará mal, pero no quiero referirme a nada porque estoy segura de que lo tomarán a mal", declaró.

Franco también fue cuestionada sobre su relación con Cueva, ante lo cual prefirió no confirmar ni desmentir los rumores, limitándose a decir que "la gente está asumiendo cosas". La cantante destacó que, en este momento, su prioridad es su hija y su carrera profesional, evitando entrar en polémicas.

CHRISTIAN CUEVA ADMITE ERRORES

Por su parte, Christian Cueva, en su primera declaración pública tras las graves acusaciones en su contra, admitió que su comportamiento fue inaceptable, aunque aseguró que ciertos detalles no han sido relatados con exactitud. En un intento por esclarecer los hechos, Cueva manifestó que se hará responsable de sus actos, pero también buscará defenderse ante las autoridades.

"La violencia es inexcusable y mi conducta, aunque no haya sido espontánea, también lo es", expresó el futbolista. Sin embargo, subrayó que hay aspectos de la situación que no se han contado correctamente o que simplemente no ocurrieron. Cueva cerró su declaración pidiendo perdón por los hechos, pero dejando en claro que continuará buscando justicia y la verdad en este complicado caso.