Puente Piedra: dueño de spa pide ayuda a las autoridades tras ser víctima de extorsión

Delincuentes atacaron a balazos su local exigiendo el pago de 100 mil soles para no atentar contra su vida.

El dueño de un spa, ubicado en Puente Piedra, no puede vivir en paz debido a la criminalidad. Extorsionadores lo amenazaron de muerte si no paga la suma de 100 mil soles que exigen para no atentar contra sus trabajadores y familiares.

“No contesté los mensajes, pero continuaron las amenazas. Hasta ahorita están aplicando el monto de 100 mil soles porque ellos, supuestamente, están haciendo más trabajos y están invirtiendo para luego recuperar”, sostuvo Armando Rojas.

Como el empresario no accedió a las peticiones de los criminales, su local fue blanco de una serie de atentados. Sujetos a bordo de motocicletas dispararon contra la fachada y las ventanas, incrementando el temor entre los trabajadores.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Incluso, algunos de ellos decidieron renunciar para proteger su integridad. Armando Rojas aprovechó las cámaras de Panamericana Televisión para hacer un llamado a las autoridades policiales a fin de que capturen a los delincuentes responsables.