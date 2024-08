Avon se declara en bancarrota en Estados Unidos: ¿Qué pasará con la marca en Perú?

Natura &Co., el grupo brasileño que posee Avon informó que la marca se ha declarado en bancarrota, razón por la cual Avon Products, Inc. (API) está reestructurando sus deudas bajo el Capítulo 11 en EE. UU.

Este proceso solo afecta a API y a otras subsidiarias fuera del mercado estadounidense. Es importante recordar que el Capítulo 11, es una ley de quiebras diseñado específicamente para que empresas con serios problemas financieros.

Según una representante de Natura &Co., la compañía está apoyando a Avon durante esta reestructuración con un financiamiento de 43 millones de dólares y planea ofrecer 125 millones para adquirir las operaciones de Avon fuera de EE. UU. mediante una subasta judicial.

Avon enfrenta una deuda de 300 millones de dólares, parte de la cual está destinada a litigios. Los problemas legales y la controversia sobre los polvos de talco, que la OMS ha señalado como potencialmente cancerígenos, llevaron a la suspensión global de su venta.

¿QUÉ PASARÁ EN PERÚ?

Avon Perú asegura que la reestructuración no afectará sus operaciones en Perú. El proceso del Capítulo 11 se limita a la filial estadounidense y no impactará a las operaciones internacionales, incluyendo las locales. "A pesar de la declaración de bancarrota de Avon, esta no tendrá ningún impacto en las operaciones locales”, dijo una representante a La República.